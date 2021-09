Warendorf (dpa/lnw)

Ein 19-Jähriger ist in Warendorf auf seinem Rad mit einem Auto zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der junge Mann war am Dienstagabend in einem Kreisverkehr in falscher Richtung unterwegs und wurde dabei von einem abbiegenden Wagen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus.

Von dpa