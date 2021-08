Eine 58 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstagabend in Moers bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Sie sei auf einem Radweg gefahren, als es zur Kollision mit einem abbiegenden 55 Jahre alten Autofahrer kam, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Frau wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.