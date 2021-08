Eine Radfahrerin ist in Hamm von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die 18-Jährige hatte am Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrrad eine Straße überqueren wollen und war dabei mit dem Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.