Eine Radfahrerin ist in Hamminkeln von einem Zug erfasst worden und gestorben.

Die 44-Jährige überquerte am Dienstagabend einen Bahnübergang im Kreis Wesel an der Bahnstrecke Wesel-Bocholt und übersah dabei einen Zug, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Daraufhin kam es zum Zusammenprall. Die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.