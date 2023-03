Radmesse Cyclingworld rechnet mit 20.000 Besuchern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Fahrradmesse Cyclingworld rechnet an diesem Wochenende in Düsseldorf mit rund 20.000 Besuchern. Damit soll das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht werden, sagte eine Sprecherin am Freitag. Zum fünften Mal seit 2017 öffnet die Cyclingworld Europe von Freitagabend bis Sonntag ihre Tore auf dem Düsseldorfer Areal Böhler. Rund 300 Aussteller mit rund 450 Marken werden präsent sein, von den 85 Marken vor Ort getestet und ausprobiert werden können.

Von dpa