Räuber überfällt Supermarkt und wird danach selbst beraubt

Bottrop (dpa)

Ein bewaffneter Räuber hat in Bottrop einen Supermarkt überfallen und ist auf der Flucht selbst beraubt worden. Der unbekannte Mann hatte am Samstagabend kurz nach Ladenschluss an die Hintertür eines Supermarktes geklopft. Als ihm ein Mitarbeiter öffnete, bedrohte der Räuber diesen mit einer Schusswaffe und zwang ihn zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Bei seiner Flucht zu Fuß wurde er auf der Straße von zwei anderen Männern abgepasst, getreten und geschlagen, wie Zeugen der Polizei berichteten. Die beiden Männer nahmen die Beute aus dem Supermarkt an sich und alle drei flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Von dpa