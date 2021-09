Räuber überfallen Tankstelle und schießen mit Waffe

Essen (dpa/lnw)

Drei Räuber haben in Essen eine Tankstelle überfallen und mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole auf einen Mitarbeiter geschossen. Die Täter seien am Freitagabend zur Kasse gelaufen und hätten zunächst eine Kassiererin angeschrien, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verlangt hätten sie die Kassenschublade. «Um ihren Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen, schoss einer der Täter mehrfach mit einer Kurzwaffe herum», berichteten die Beamten. Als ein weiterer Mitarbeiter aus Büroräumen dazu gestoßen sei, habe ein Täter in seine Richtung gezielt und abgedrückt.

Von dpa