Randalierer wirft mit Glasflaschen und kommt in Gewahrsam

Nach dem Werfen mit Glasflaschen in der Innenstadt von Mönchengladbach hat ein 34 Jahre alter Mann die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht.

Anrufer hätten geschildert, dass er auch herumschreie und Passanten sich bedroht fühlten, teilte die Polizei am Montag mit. Polizisten fuhren hin, konnten den Mann aber nicht beruhigen. Daher entschieden sie, den Randalierer in Gewahrsam zu nehmen, um weitere Straftaten zu verhindern. Da der merklich betrunkene Mann sich widersetzte, wurde er gefesselt. Einen Atemalkoholtest wollte er nicht machen, daher entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Am nächsten Morgen sei der 34-Jährige, nun nüchtern und beruhigt, wieder entlassen worden, erklärte die Polizei.