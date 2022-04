Raser begeht Unfallflucht und stellt sich schließlich selbst

Der Mann war am Montagabend den Angaben zufolge selbst zur Polizei gegangen, nachdem er am Mittag im Rhein-Kreis Neuss einen Unfall verursacht hatte und vom Unfallort geflohen war. Er sei zuvor zu schnell mit seinem Auto durch Neuss gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Beamten den Autofahrer anhalten wollten, gab er Gas und erfasste wenig später den 51 Jahre alten Radfahrer. Dieser blieb schwer verletzt liegen. Die Ermittlungen dauerten an.