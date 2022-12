Ratsfrau klebt sich in Köln am Rednerpult fest

Köln (dpa/lnw)

Während der Kölner Ratssitzung hat sich eine Abgeordnete am Rednerpult angeklebt. Nicolin Gabrysch, Ratsfrau der Klimafreunde, sprach am Donnerstagabend zum Thema Hitzeaktionsplan der Stadt Köln und klebte sich an ihrem Redeende fest. «Es kann und darf kein Weiterso geben. Deswegen sorge ich jetzt dafür, dass es zumindest hier und jetzt nicht wie üblich weitergeht, sondern wenigstens ein kleines bisschen anders läuft als sonst», sagte sie. Wie die Klimaliste Deutschland mitteilte, habe sie «in Solidarität mit Klimaaktivist:innen insbesondere denen der Letzten Generation» gehandelt. Gabrysch scheidet aus dem Kölner Stadtrat freiwillig aus.

Von dpa