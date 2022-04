Ratssitzungen werden in Ausnahmefällen auch digital möglich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kommunale Gremien in Nordrhein-Westfalen dürfen in Ausnahmefällen wie Katastrophenlagen, Pandemie- oder außergewöhnlichen Notsituationen künftig auch digital tagen. Der Landtag verabschiedete am Mittwoch mit schwarz-gelber Mehrheit ein Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für Räte, Ausschüsse und Bezirksvertretungen. Einigen kommunalen Gremien wird mit dem Gesetz die Möglichkeit gegeben, auch ohne besondere Ausnahmefälle hybride Sitzungen abzuhalten. SPD und Grüne enthielten sich, die AfD stimmte dagegen.

Von dpa