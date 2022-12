Raub statt Fahrradkauf: Unbekannte überfallen 37-Jährigen

Ein geplanter Fahrradkauf in Bonn ist für einen Familienvater und seine beiden Söhne (11, 15) am ersten Weihnachtstag mit einem Raubüberfall geendet.

Der 37-Jährige war am Sonntagabend mit seinen Söhnen vom Niederrhein nach Bonn gefahren, um sich mit einem privaten Fahrradanbieter zu treffen, wie die Polizei am Montag berichtete. Wie vereinbart, fuhr er mit seinem Wagen in ein Parkhaus. Dort wurde er plötzlich von einem Mann mit einem Messer bedroht und aufgefordert, sein Geld herauszugeben. Ein Komplize soll mit einem Hammer bewaffnet gewesen sein. Nachdem der 37-Jährige mehrere hundert Euro herausgegeben hatte, liefen die beiden Männer davon. Verletzt wurde niemand. Die beiden Täter konnten unerkannt fliehen. Bei der groß angelegten Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.