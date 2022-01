Raubüberfall auf 71-jährigen Autohändler in Erkrath

Erkrath (dpa/lnw)

Zwei Männer haben einen 71-jährigen Autohändler in Erkrath bei Düsseldorf überfallen und ausgeraubt. Der Oldtimer-Händler sei mit seinem Wagen vor seine private Grundstückseinfahrt gefahren, berichtete die Polizei am Montag. Als er darauf gewartet habe, dass sich das elektrische Tor öffnete, hätten ihn am Freitagabend plötzlich die Männer aus dem Auto gezerrt.

Von dpa