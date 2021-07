Zwei unbekannte Täter haben in Marl (Kreis Recklinghausen) einen Angestellten in einem Bistro mit einer Schusswaffe bedroht und die Tageseinnahmen mitgenommen. Der Angestellte blieb bei dem Überfall in der Nacht zum Dienstag unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Täter ließen sich demnach das Geld aus einem Safe geben und flüchteten. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.