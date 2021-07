Rauch im Tunnel: Sechs U-Bahnhöfe in Düsseldorf evakuiert

Wegen Rauchentwicklung sind in Düsseldorf alle sechs U-Bahnhöfe der sogenannten Wehrhahn-Linie evakuiert worden. Ein Getriebeschaden an einem Zug habe den Rauch verursacht, teilte eine Sprecherin der Rheinbahn am Montag auf Anfrage mit. Nach knapp einer Stunde sei die störung behoben gewesen.

Die Feuerwehr war zunächst von einer überhitzten Bremse eines U-Bahn-Zuges ausgegangen. Der Zug sollte ins Freie geschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Von der Störung waren mehrere Bahnlinien im Berufsverkehr betroffen. Es sei mit Bussen ein Ersatzverkehr eingerichtet worden.