Rauschgift-Ermittlungen: Acht Tatverdächtige in U-Haft

Oelde/Münster (dpa/lnw)

Schlag gegen Drogenkriminalität: Polizei und Zoll haben nach monatelangen Ermittlungen im Münsterland und in Ostwestfalen acht mutmaßliche Rauschgifthändler und Großabnehmer festgenommen. Sie kamen in Untersuchungshaft, wie das Zollfahndungsamt Essen am Montag berichtete.

Von dpa