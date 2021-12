Razzia bei Spielhallen, Wettbüros und Shisha-Bars

In Langenfeld (Kreis Mettmann) sind Spielhallen, Wettbüros, Shisha-Bars, Cafés und andere Gaststätten durchsucht worden. Die Polizei war am Samstagabend gemeinsam mit Ordnungsamt, Steuerfahndung und dem Zoll im Einsatz. Insgesamt wurden 10 Objekte, 80 Menschen und 24 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Dabei seien zehn Straf- sowie eine ganze Reihe von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden.

Unter anderem wurden den Angaben zufolge in einer Teestube vier illegale Glücksspielautomaten und mehr als 1000 Euro Bargeld sichergestellt. Darüber hinaus seien in zwei Objekten kleinere Mengen an nicht versteuertem Shisha-Tabak und in einem Kiosk eine nicht erlaubte Gaspistole samt Munition sowie ein Elektroschocker beschlagnahmt worden. Dazu kamen einzelne Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Festnahmen habe es im Zuge der Razzia nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei.