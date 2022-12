Razzia: Mehr als 1000 Fälle von Tankkarten-Betrug

Recklinghausen (dpa/lnw)

Einen großangelegten Betrug mit missbräuchlich erlangten Tankkarten hat die Polizei in Recklinghausen aufgedeckt. Die elfköpfige Bande soll seit Mitte 2021 in weit über 1000 Fällen einen Schaden von mehr als 350.000 Euro angerichtet haben, berichtete die Polizei in Recklinghausen. Am Sonntag seien 15 Objekte in 7 Städten des Ruhrgebiets von einem Großaufgebot von Einsatzkräften durchsucht worden. Dabei wurden unter anderem eine scharfe Pistole, Bargeld, Messer, Handys und Laptops sichergestellt.

Von dpa