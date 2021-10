Razzia wegen illegalen Glücksspiels in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) -

Bei einer Razzia in Mönchengladbach hat die Polizei einen illegalen Glücksspielclub ausgehoben. Nach Angaben einer Sprecherin vom Mittwoch stellten die Beamten zehn Glücksspielautomaten, einen digitalen Roulettetisch und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Gegen sieben Personen, die sich bei der Durchsuchung am Dienstagabend in dem Gebäude aufhielten, werde nun wegen Verdachts der Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel ermittelt.

Von dpa