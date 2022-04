Recyclinghof: Hochgiftige Substanzen entdeckt und gesprengt

Aachen (dpa/lnw)

Auf einem städtischen Recyclinghof in Aachen sind am Mittwoch offenbar illegal abgelegte sehr giftige Substanzen entdeckt und von Spezialisten des Landeskriminalamts gesprengt worden. Am Morgen hätten Mitarbeiter die auffälligen Substanzen entdeckt, teilte die Stadt mit. Sie waren in Gläsern in einem Gelben Sack für Verpackungsmüll versteckt und wohl außerhalb der Öffnungszeiten abgelegt worden. LKA-Spezialisten identifizierten den Inhalt als Ammoniumperchlorat und hochgiftiges Quecksilbercyanid. Das dritte Glas ließ sich nicht öffnen und konnte nicht bestimmt werden.

Von dpa