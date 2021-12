Regen in der Nacht, trocken am Tag

Tagsüber bleibe es bewölkt, aber trocken, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit. In den Nächten ziehen dann jedoch Regen und Schnee auf. Im Bergland könne es in der Nacht zum Dienstag bis zu fünf Zentimeter schneien. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD am Montag zwischen ein und vier Grad. Am Dienstag sind bis zu sieben Grad möglich.