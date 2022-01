Regen, Schnee und Glätte in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

In den kommenden Tagen kann es in Nordrhein-Westfalen regnen, schneien und glatt werden. Am Mittwoch regnet es zunächst im Laufe des Nachmittags leicht, in Hochlagen ist mit Schnee und Glätte zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad, in den Hochlagen gibt es teils leichten Dauerfrost bei null Grad.

Von dpa