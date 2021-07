Regen spült Kies von Baustelle auf A46 bei Wuppertal

Starke Regenfälle haben Kies von einer Baustelle auf der Autobahn 46 in Richtung Wuppertal gespült und zeitweise für eine Vollsperrung gesorgt. Am Mittwochmorgen wurde einer der zwei Streifen zwischen der Anschlussstelle Haan-Ost und dem Sonnborner Kreuz wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte. Voraussichtlich mindestens bis zum Mittag müssten Arbeiter noch die Fahrbahn reinigen. Faustgroße Steine und Wasser waren laut Polizeiangaben quer über die Straße geschwemmt worden. Die Fahrbahn sei unterspült.

Vollgelaufene Keller und verstopfte Gullys riefen die Feuerwehr in Wuppertal und Solingen am Mittwochmorgen auf den Plan. In Solingen war ein Baum umgestürzt, weil sich der Boden aufgeweicht hatte, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete.