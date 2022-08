Regen und Gewitter ziehen über Nordrhein-Westfalen

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf einen verregneten und wenig sommerlichen Freitag einstellen. Am Morgen ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt und besonders in der Südosthälfte des Lands kommt es zu schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch Starkregen könne dabei lokal nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Temperaturen liegen bei schwachem bis mäßigem Wind zwischen 22 und 25 Grad, in Hochlagen bei 19 Grad. In der Nacht ist der Himmel laut Angaben des DWD weiterhin bedeckt, es bleibt allerdings trocken.

Der Samstag präsentiert sich in Nordrhein-Westfalen indes weitaus freundlicher: Es ist heiter bis wolkig, auch regnen soll es nicht, erläuterte der DWD. Das Thermometer zeigt bei schwachem bis mäßigem Wind 22 bis 25 Grad, in Hochlagen 19 Grad. In der Nacht ist es noch immer gering bewölkt oder klar; es bleibt zudem niederschlagsfrei.

Am Sonntag klettern die Temperaturen wieder auf sommerliche 25 bis 27 Grad, in Hochlagen zumindest auf 22 bis 24 Grad. Es wird heiter bis wolkig, Regen gibt es keinen. So bleibt es auch in der Nacht.