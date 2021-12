Regionalzug in Krefeld schleift Pizza-Taxi rund 50 Meter mit

Krefeld (dpa/lnw)

In Krefeld hat ein Regionalzug an einem Bahnübergang ein Auto erfasst und ein Stück weit mitgeschleift. Wie die Feuerwehr berichtete, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend kurz vor 19.00 Uhr im Stadtteil Forstwald. «Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er blieb unverletzt», sagte ein Sprecher. Auch in der Regionalbahn habe es keine Verletzten gegeben. Die Bundespolizei untersuche den Vorfall, hieß es.

Von dpa