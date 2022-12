Reh durchschlägt Windschutzscheibe: Fahrer verletzt

Höxter (dpa/lnw)

Bei einer Kollision auf einer Bundesstraße in Höxter ist ein Reh durch die Windschutzscheibe eines Autos gekracht und gestorben. Das Tier sei noch vor Ort verendet, der 39 Jahre alte Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa