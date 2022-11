Rehlinger bleibt deutsch-französische Kulturbotschafterin

Düsseldorf/Saarbrücken (dpa)

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat am Donnerstag das Mandat als deutsch-französische Kulturbotschafterin erhalten. Bei einem Festakt gab ihr Vorgänger im Amt, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), den Staffelstab an sie weiter, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf mitteilte. Offiziell übernimmt Rehlinger das Amt der deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten zum 1. Januar 2023 für vier Jahre.

Von dpa