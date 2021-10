Reinhard-Mohn-Preis an Nechemia Peres verliehen

Gütersloh (dpa)

Für sein herausragendes Engagement für Innovationen ist der israelische Unternehmer Nechemia Peres am Donnerstag in Gütersloh mit dem Reinhard-Mohn-Preis 2020 ausgezeichnet worden. Der mit 200.000 Euro dotierte Preis wurde wegen der Corona-Pandemie mit einem Jahr Verspätung vergeben. Peres ist der Sohn des 2016 verstorbenen Friedensnobelpreisträgers Schimon Peres. Der 63-Jährige führt die Arbeit des von seinen Vater 1996 in Tel Aviv gegründeten «Peres Center for Peace und Innovationen» fort.

Von dpa