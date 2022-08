Reis freut sich auf seinen alten Kumpel Breitenreiter

Bochum (dpa)

Sie haben gemeinsam in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt, die A-Lizenz zusammen gemacht und treffen nun als Trainer in der Fußball-Bundesliga aufeinander. «Wir kennen uns schon lange, und ich habe seinen Werdegang immer verfolgt. Er hat sich als Trainer toll entwickelt», sagte der Bochumer Coach Thomas Reis vor der Begegnung bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und dem Wiedersehen mit seinem Kollegen André Breitenreiter.

Von dpa