Rentnerin fährt Mann auf Parkplatz an: 86-Jähriger gestorben

Eine 82 Jahre alte Autofahrerin hat auf einem Supermarktplatz in Unna ihren Ehemann angefahren und zunächst schwer verletzt. Nun sei der 86-Jährige an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Die 82-Jährige war am Samstag mit ihrem Auto vorwärts aus einer Parkbox gefahren, um ihrem Mann das Einsteigen zu erleichtern. Dabei hatte sie ihn touchiert, und der 86-Jährige hatte sich bei dem unglücklichen Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort war der Rentner zunächst ins Krankenhaus gebracht worden.