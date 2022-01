Reul: Angriffe auf Bedienstete häufiger und heftiger

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat in der Corona-Pandemie eine zunehmende Aggressivität gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Dienst beklagt. «Die Angriffe sind nicht nur häufiger geworden, sondern auch heftiger», sagte Reul am Montag in Düsseldorf. Für Einsatz- und Rettungskräfte, Polizeibeamte und Mitarbeiter von Ordnungsbehörden gehöre es demnach mittlerweile zum Arbeitsalltag, angepöbelt, beschimpft oder angegriffen zu werden. «Für manche Menschen fühlt sich die Arbeit in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr sicher an», sagte der Minister.

Von dpa