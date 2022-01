Reul erschüttert über Schüsse auf Polizisten

Die tödlichen Schüsse auf zwei Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz haben NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) erschüttert: «Die Nachricht traf mich heute Morgen ins Mark», sagte Reul am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Ich wünsche den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der beiden Polizisten viel Kraft. Es zeigt sich einmal mehr, dass es in diesem Beruf keine einfachen Einsätze gibt. Umso wichtiger ist es, dass wir alles tun, um diese Frauen und Männer bestmöglich zu schützen.»

Ein Trauerflor ist an einem Streifenwagen der Polizei in Köln angebracht.

Reul ergänzte: «Ich hoffe sehr, dass die Täter schnell gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden.» Reuls Innenministerium ordnete unterdessen für die Landespolizei Trauerflor an allen Einsatzfahrzeugen und in den Sozialen Medien an. Zahlreiche Polizeibehörden in NRW bekundeten bei Twitter und Facebook ihr Beileid.

In der Nacht zum Montag waren bei einer Kontrolle durch eine Zivilstreife im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz eine Polizistin (24) und ein Polizist (29) durch Schüsse tödlich verletzt worden.