Reul: Erstmals mehr Polizeibeamte für alle Behörden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Erstmals werden nach Angaben des Düsseldorfer Innenministeriums zum 1. September alle 47 Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen mehr Polizisten bekommen. Speziell für Polizeivollzugsbeamte stünden voraussichtlich 250 zusätzliche Planstellen zur Verfügung, teilte das Ministerium am Montag in Düsseldorf mit.

Von dpa