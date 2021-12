Reul fragt zum Impfstatus bei der Polizei nach

Düsseldorf (dpa/lnw)

Innenminister Herbert Reul (CDU) lässt in den Polizeibehörden von Nordrhein-Westfalen abfragen, wie viele Beamte freiwillig ihren Corona-Impfstatus mitgeteilt haben. «Wir haben das in dieser Woche veranlasst, dass in jeder Polizeibehörde nachgefragt wird», sagte Reul dem WDR. Ein Ministeriumssprecher ergänzte, dass einmalig der Status quo abgefragt werde, wie viele Beamte in dem jeweiligen Polizeibereich freiwillig angegeben hätten, dass sie einen Corona-Impfstatus besäßen.

Von dpa