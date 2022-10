Reul mahnt besseren Schutz der Infrastruktur an

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat einen besseren Schutz der sogenannten Kritischen Infrastruktur angemahnt. «Die Lage ist ernst und die Zeit drängt. Das haben wir angesichts der Angriffe auf die Gaspipelines und die Netze der Deutschen Bahn in den vergangenen Wochen gesehen. Wir machen es denen, die uns Böses wollen, viel zu leicht», so Reul am Freitag beim Wirtschaftsschutztag in Düsseldorf.

Von dpa