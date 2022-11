Reul: Mann nach Schüssen auf Rabbinerhaus gesucht

Nach mindestens vier Schüssen auf die Tür des Rabbinerhauses an der Essener Synagoge sucht die Polizei nach einem männlichen Tatverdächtigen. Das sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Essen der Deutschen Presse-Agentur.

«Der Anschlag auf die alte Synagoge in Essen erschüttert mich zutiefst», sagte Reul. «Die vorhandenen Videoaufzeichnungen werden jetzt mit Hochdruck ausgewertet. Der Staatsschutz ist eingebunden.» Die jüdische Gemeinde Essen könne «sich darauf verlassen, dass wir alles tun, um den Täter schnellstmöglich zu ermitteln», so Reul.

Am Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen waren Einschusslöcher gefunden worden. Es bestehe keine Gefahr, niemand sei verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Es sei aber ein Sprengstoffspürhund im Einsatz und eine Ermittlungskommission sei eingesetzt worden.