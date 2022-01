Reul: Mehr unangemeldete Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der unangemeldeten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen hat laut Innenminister Herbert Reul (CDU) stark zugenommen: «Immer mehr Versammlungen werden nicht angemeldet», sagte Reul der «WAZ». In den vergangenen vier Wochen habe es in NRW rund 700 Corona-Demonstrationen mit insgesamt über 100.000 Teilnehmern gegeben. Bis auf 40 Gegendemonstrationen hätten sich die allermeisten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gerichtet. «Bislang blieb es weitgehend friedlich. Aber für die Polizei ist es dennoch eine erhebliche Herausforderung», so Reul zur «WAZ».

Von dpa