Reul: Schaulustige sollen Helfer nicht stören

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat eindringlich an die Bevölkerung appelliert, von Hochwasser-Tourismus abzusehen. «Es ist keine Zeit für Besichtigungen jetzt», sagte er am Freitag in Düsseldorf. «Bitte zu Hause bleiben und die Helfer nicht stören.» Er könne zwar verstehen, dass Menschen wissen wollten, wie es in überschwemmten Teilen ihrer Stadt aussieht. «Aber das kann man ja alles noch später machen. Wir brauchen jetzt einfach Platz und Zeit und Raum.»