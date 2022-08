Reul: Verschwörungstheoretiker missbrauchen Sorgen

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich besorgt gezeigt, dass Verschwörungsideologen eine schlechtere Stimmung im Land ausnutzen könnten. «Es geht jetzt nicht mehr um Protestler, sondern es geht fast um so was wie neue Staatsfeinde, die sich da etablieren», sagte Reul am Montag in der Fernsehsendung «Frühstart» der Sendergruppe RTL/ntv.

Von dpa