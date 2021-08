Reul weiht neue Heimat der Landesreiterstaffel ein

Büros, Stallungen und eine Koppel: Die Reiterstaffel der NRW-Polizei hat nun eine moderne Unterkunft in Bochum-Wattenscheid. Innenminister Herbert Reul weiht den Standort jetzt offiziell ein.

Innenminister Herbert Reul (CDU) weiht heute die neue Heimat der Landesreiterstaffel der Polizei in Bochum ein. Bislang waren die 32 Dienstpferde und ihre Reiter auf zwei Standorte in Dortmund und Willich verteilt. Jetzt werden beide Staffeln in einem gemeinsamen Dienstgebäude mit Stallungen untergebracht. Der Neubau ist zwei Jahre nach Unterzeichnung der Verträge für die Liegenschaft fertig.

Die Landesreiterstaffel wird bei besonderen Einsätzen eingesetzt. Dies können Fußballspiele, Demonstrationen oder größere Veranstaltungslagen im gesamten Land sein. Zuletzt patrouillierte die Reiterstaffel auch am Düsseldorfer Landtag, nachdem es dort zu Aktionen von Umweltaktivisten gekommen war.