Reul zu Hagen: Unklar, ob weitere Festgenommene tatbeteiligt

Im Fall eines möglichen geplanten Angriffs auf die Synagoge in Hagen ist bisher unklar, ob die neben dem 16-jährigen Verdächtigen festgenommenen Personen an der Tat beteiligt waren. Das sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Köln. Dies sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Laut Reul gab es Hinweise auf eine islamistische Bedrohungslage. In und um die Synagoge seien aber keine gefährlichen Gegenstände entdeckt worden.