Reus denkt nicht über Karriereende nach: «Noch gute Jahre»

Bad Ragaz (dpa)

Routinier Marco Reus verschwendet noch keinen Gedanken an sein Karriereende. «Ich habe noch gute Jahre in meinem Tank. Ich fühle mich sehr, sehr gut, bin kerngesund und werde auf die neue Saison gut vorbereitet sein», sagte der 33 Jahre alte Kapitän von Borussia Dortmund am Samstag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Bad Ragaz. Die Gespräche mit der Vereinsspitze über die Verlängerung seines bis 2023 datierten Vertrages wollte er nicht näher kommentieren: «Ich freue mich, hier zu sein mit der Mannschaft. Alles andere wird man im Laufe der Saison sehen.»

Von dpa