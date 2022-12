Reutershahn wird neuer Co-Trainer beim BVB

Dortmund (dpa)

Armin Reutershahn wird neuer Co-Trainer von Borussia Dortmund. Der 62-Jährige tritt beim Fußball-Bundesligisten die Nachfolge von Peter Hermann (70) an, der am 7. Dezember aus gesundheitlichen Gründen überraschend zurückgetreten war. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der neue Assistent von Chefcoach Edin Terzic «vorerst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison». «Armin Reutershahn ist ein renommierter, sehr erfahrener Fußballfachmann. Wir sind der Überzeugung, dass er unser Trainerteam durch seine Fähigkeiten und Erfahrungswerte bereichern und helfen wird, unsere Saisonziele zu erreichen», kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Von dpa