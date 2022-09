Rewe-Chef rechnet mit weiteren Preissteigerungen

Düsseldorf (dpa)

Ein Ende der Preiserhöhungen im deutschen Lebensmittelhandel ist nach Einschätzung von Rewe-Chef Lionel Souque nicht in Sicht. «Uns werden zurzeit von den Herstellern jede Woche neue Preiserhöhungen angekündigt», sagte der Manager am Mittwochabend bei der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. Hintergrund seien die steigenden Energie-, Rohstoff-, Logisitk- und Personalkosten.

Von dpa