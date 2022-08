Rheinbrücke: A1 Richtung Dortmund am Wochenende gesperrt

Leverkusen (dpa/lnw)

Die Leverkusener Rheinbrücke der Autobahn 1 wird an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Sperrung zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Nord und Leverkusen-West beginnt am Freitag um 21.00 Uhr und soll bis Montagmorgen (5.00 Uhr) dauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Von dpa