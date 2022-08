Rheinbrücke Leverkusen vorzeitig wieder frei

Köln/Leverkusen (dpa/lnw)

Die Rheinbrücke Leverkusen ist nach Umbauarbeiten bereits seit Samstagabend in beide Richtungen wieder befahrbar - und damit früher als geplant. Die Vollsperrung des Teilstücks der Autobahn 1 zwischen den Kreuzen Köln-Nord und Leverkusen-West in Fahrtrichtung Dortmund sei aufgehoben worden, teilte die Autobahn GmbH Rheinland am Sonntag mit. Ursprünglich sollte die Sperrung bis zum frühen Montagmorgen dauern.

Von dpa