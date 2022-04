«RhineCleanUp» will 2022 auch an der Lippe Müll sammeln

Bei der fünften Auflage des Umweltprojekts «RhineCleanUp» wollen Umweltschützer im September 2022 erstmals auch an der Lippe Müll sammeln. Neben ihr und dem namensgebenden Rhein wolle man an zwölf weiteren Flüssen in ganz Deutschland aktiv werden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. In NRW seien das die Flüsse Rhein, Ruhr, Lippe und Emscher.

Im letzten Jahr nahmen mehr als 40.000 Menschen in rund 250 Kommunen an dem Projekt teil. An den Ufern der Flüsse wurden nach Angaben des Veranstalters mehr als 320 Tonnen Müll aufgesammelt. 2022 sei diese Aktion umso wichtiger, denn «wir stellen durch die Pandemie eine deutliche Zunahme von Verpackungsmüll fest», sagte Organisator Joachim Umbach. Das merke man vor allem an den Flussufern. Denn vorwiegend durch die Flüsse würden gut acht Millionen Tonnen Müll jährlich in die Weltmeere gespült.

In diesem Jahr soll der Aktionstag am 10. September stattfinden. Laut «RhineCleanUp» sollen dann 50.000 Menschen vom Rhein bis zur Spree Flussufer säubern. Im Vorfeld seien noch mehrere Kick-Off-Veranstaltungen unter anderem in Paderborn, Marl und Arnsberg geplant, um Menschen zum Mitmachen zu motivieren.