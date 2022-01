RKI meldet Corona-Inzidenz von 1176,3 für NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz am Wochenende weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 1176,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Samstag hatte der Wert für NRW 1145,3 betragen. Das RKI registrierte binnen 24 Stunden 30.037 neue Corona-Infektionen und 11 Todesfälle in NRW. Bundesweit kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut RKI auf 1156,8. Damit lag der Wert in Nordrhein-Westfalen erneut über der bundesweiten Inzidenz.

Von dpa