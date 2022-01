RKI: Rund 60 Prozent der 12- bis 17-Jährigen doppelt geimpft

Berlin (dpa/lnw)

Rund 60 Prozent der 12- bis 17-Jährigen sind in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zweifach gegen Corona geimpft. Nur Schleswig-Holstein lag in dieser Altersgruppe mit 66,9 Prozent über der NRW-Quote von 59,4 Prozent, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Der Bundesdurchschnitt in dieser Altersgruppe betrug 53,3 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben bisher 6,9 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in NRW bekommen. Das entspricht genau dem Bundesdurchschnitt.

Von dpa