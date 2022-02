Roboterhunde im Test für die Polizeiarbeit in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Roboterhunde könnten in Nordrhein-Westfalen künftig gefährliche Aufgaben für die Polizei übernehmen. Die Laufroboter wären etwa bei Bränden oder an Unfallorten mit gefährlichen Stoffen einsetzbar, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die mit Kameras ausgestatteten Roboter seien imstande, über schwierige Untergründe zu laufen. Mit ihrer Hilfe könnten sich Polizisten frühzeitig einen Überblick vor Ort verschaffen und Beweise sichern.

Von dpa